Allerta Meteo, ciclone sull’Italia: forte maltempo in atto, nelle prossime ore si sposta al Centro/Sud

MeteoWeb

Come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi, l’Italia sta vivendo una domenica di maltempo autunnale. Al Nord sono in corso forti piogge e temporali e fa molto freddo, come se fossimo a fine novembre o addirittura inizio dicembre. In pianura Padana molte località sono ferme ad appena +15°C in pieno giorno, mentre sulle Prealpi si sono già verificate piogge alluvionali in una fascia molto estesa al confine tra Veneto e Trentino: da Asiago a Recoaro Terme abbiamo valori compresi tra 120 e 150mm di pioggia, con pesanti conseguenze in termini di frane e inondazioni.

L’immagine del satellite meteo animato evidenzia la posizione del ciclone che sta colpendo l’Italia, posizionato nel mar Ligure: sta alimentando fenomeni di maltempo non solo al Nord, ma anche sulle Regioni del Centro:

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà proprio al Centro Italia, dove oggi pomeriggio avremo forti piogge e temporali tra Toscana, Umbria e Marche. Il maltempo persisterà anche al Nord:

Domani, lunedì 24 giugno, il ciclone si sposterà ancora più a Sud. La “ritornante” del maltempo colpirà in mattinata l’Emilia Romagna, ma i temporali più forti si formeranno su Sardegna e mar Tirreno, al largo del Lazio, dove avremo veri e propri “mostri” temporaleschi:

E infatti nel pomeriggio-sera di domani, i temporali più forti colpiranno proprio Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, oltre alla Sardegna e a persistenti fenomeni di maltempo al Nord.

Al Sud, domani avremo i primi temporali in Sicilia ma sarà dopodomani, martedì 25 giugno, che il maltempo si estenderà anche al meridione con precipitazioni più serie, abbondanti e diffuse.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.