Allerta Meteo, domenica 2 giugno di maltempo estremo. E poi un lunedì da incubo

Breve tregua del maltempo oggi sull’Italia: è un primo giorno di giugno con ampie schiarite, dopo i fenomeni meteo estremi dei giorni scorsi, anche se al Centro/Sud abbiamo molte nubi che oscurano il sole. In Europa la situazione è molto diversa con forti piogge e temporali che interessano Francia, Belgio e buona parte di Germania, Austria, Repubblica Ceca, Polonia e Balcani.

In tal senso è davvero spettacolare l’ultimo aggiornamento del satellite meteo animato:

La situazione meteo tornerà a peggiorare bruscamente anche sull’Italia nella giornata di domani, domenica 2 giugno, che è anche la festa della Repubblica: un vasto ciclone posizionato sulla Lituania alimenterà maltempo estremo su gran parte d’Europa, Italia compresa, con un ramo della perturbazione che interesserà proprio il nostro Paese mentre un possente anticiclone tra l’oceano Atlantico e le isole Britanniche favorirà la circolazione depressionaria nel cuore del Vecchio Continente:

I fenomeni meteo più estremi colpiranno proprio Lituania, Russia, Bielorussia e Polonia, ma il maltempo colpirà in modo particolarmente intenso anche la Germania, la Svizzera e l’Italia:

Il dettaglio delle piogge attese sull’Italia nel pomeriggio-sera di domani, domenica 2 giugno, è importante ed evidenzia i fenomeni estremi che interesseranno tutto il Centro e il Nord a macchia di leopardo, mentre avremo piogge sparse e qualche temporale anche al Sud, soprattutto in Sardegna, Campania e Puglia settentrionale (Gargano).

Allerta Meteo per dopodomani, lunedì 3 giugno

Quella di lunedì 3 giugno sarà una giornata da incubo per il maltempo, che si intensificherà ulteriormente nel cuore d’Europa, in cui ormai i fenomeni estremi sono una routine in questo periodo dell’anno. Sin dalle ore mattutine avremo forti temporali su gran parte del Continente, Italia compresa, al punto che si potranno verificare violente alluvioni in Emilia Romagna. Attenzione anche ai Balcani:

Lunedì pomeriggio-sera, però, avremo i fenomeni più estremi proprio tra Nord/Est dell’Italia e Balcani settentrionali: in Ungheria sono previste violentissime supercelle temporalesche con oltre 200mm di pioggia in 12 ore (quindi alluvioni pesantissime), tornado e grandinate. Il rischio è di fenomeni davvero devastanti: massima attenzione.

