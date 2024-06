Allerta Meteo Emilia Romagna: allarme arancione per temporali

MeteoWeb

Domani sono previsti temporali in Emilia Romagna e la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo arancione che riguarda parte del territorio: la costa romagnola e tutta la fascia collinare e montana. Nell’area di pianura, invece, l’allerta è gialla.

Per domani, lunedì 24 giugno, sono previste piogge persistenti e abbondanti: nella prima parte della giornata, le piogge saranno associate a fenomeni temporaleschi, anche di forte intensità con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale e sulle aree appenniniche. L’allerta è alta anche e soprattutto per le frane e per i rapidi innalzamenti dei livelli dei fiumi. Attenzione anche sulla costa, perché non si escludono fenomeni di erosione della battigia per l’innalzamento del moto ondoso, che potrà raggiungere i due metri di altezza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

