Allerta meteo nel giorno del solstizio d’estate, che scoccherà oggi alle 22:50 ora italiana: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, giovedì 20 giugno, alle 8 di domani, venerdì 21 giugno. In dettaglio, un livello 3 è stato emesso per il Sud della Germania per grandine molto grande e raffiche di vento violente; un livello 2 è stato previsto per l’area alpina per grandine grande e raffiche di vento violente; un livello 2 è stato diramato per la Russia occidentale e l’Ucraina orientale per raffiche di vento violente; un livello 2 è stato emesso per il Caucaso per grandine di grandi dimensioni.

Infine, un livello 1 è stato previsto per il Sud della Turchia per raffiche di vento violente e grandine di grandi dimensioni; un livello 1 è stato emesso per il Nord/Est della Spagna per grandine grossa e forti precipitazioni.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Aria calda e alto geopotenziale attraverso il Mediterraneo sono circondate da un forte getto di livello medio, riporta il bollettino. Una saccatura avanza attraverso la Russia sudoccidentale, associata a un fronte freddo in progressione verso Sud/Est. Un’altra saccatura è presente attraverso l’Iberia e si solleva lentamente verso la Francia.

Cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia

Per quanto riguarda in dettaglio l’area di allerta meteo che comprende le Alpi orientali, il Nord Italia e le Alpi occidentali, il bollettino ESTOFEX prevede “una massa d’aria umida e instabile su ampie porzioni delle Alpi. Il riscaldamento diurno è incerto a causa della polvere e della nuvolosità associata. Tuttavia, i modelli prevedono l’inizio della convezione durante il giorno con alto CAPE e forte wind shear verticale. Si prevede che le supercelle saranno la modalità principale con grandine grande o molto grande. Sono previste anche raffiche di vento violente, insieme a precipitazioni localmente intense“.

Come evidenziato dalla mappa di seguito, il rischio maltempo riguarda anche il Centro Italia, con un’area di livello 1 che circonda l’area di livello 2.

