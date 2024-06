Allerta Meteo su Euro 2024: tante partite a rischio maltempo nei prossimi giorni. Anche Spagna-Italia

MeteoWeb

Il maltempo sta condizionando gli Europei di calcio iniziati venerdì scorso in Germania: in questi primi giorni di partite, molti match si sono disputati sotto la pioggia e con temperature molto basse, addirittura in alcuni casi a ridosso dei +10°C ma spesso intorno ai +15°C. La Germania, infatti, così come l’Europa in linea più generale, sta vivendo un mese di Giugno molto freddo.

La scorsa settimana s’è conclusa con anomalie termiche fino a -6°C medi settimanali tra Regno Unito, Francia, Belgio e Germania, appunto, come mostra l’apposita mappa del NOAA:

Particolarmente spettacolare l’immagine di un’imponente Shelf Cloud temporalesca ammirata in eurovisione sullo stadio di Lipsia, ieri sera, pochi minuti prima dell’inizio della partita tra Portogallo e Repubblica Ceca:

Domani tornerà in campo anche la Nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti, nel big match del girone. Gli Azzurri, dopo la vittoria sull’Albania nella gara di esordio, affronteranno la Spagna alle ore 21:00 di giovedì 20 giugno a Gelsenkirchen, dov’è attesa pioggia con una temperatura decisamente fresca, di circa +17°C.

Ma la situazione più estrema è prevista per la giornata successiva, venerdì 21 giugno, quando la Germania sarà investita da un fronte temporalesco che risalirà tutto il Paese da sud/ovest verso nord/est, provocando violenti temporali proprio nel pomeriggio-sera.

Il programma delle partite di venerdì 21 giugno prevede Slovacchia-Ucraina alle ore 15 a Düsseldorf, sotto un violento nubifragio. Poi Polonia-Austria alle 18 a Berlino, anche qui con freddo e maltempo; infine Paesi Bassi-Francia a Lipsia alle ore 21, anche in questo caso con un rischio molto elevato di fenomeni meteo estremi, nubifragi e grandinate.

