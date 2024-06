Allerta Meteo, il maltempo si intensifica: nuovo round di temporali nella sera-notte

MeteoWeb

Nuovi forti temporali si stanno generando in queste ore nel cuore del Nord Italia e sulle Alpi orientali: in serata e nella notte avremo un altro violentissimo “round” temporalesco che ripeterà i fenomeni estremi della scorsa notte, stavolta più spostati nei settori orientali dell’Italia settentrionale. I temporali più forti colpiranno Veneto e Friuli Venezia Giulia, già interessate dal maltempo nelle scorse ore. Ma nella sera-notte avremo nubifragi, bombe d’acqua e alluvioni lampo, con grandine grossa. In alcune località potranno cadere oltre 150mm di pioggia in meno di tre ore, con conseguenti gravi inondazioni.

Il satellite meteo animato mostra molto chiaramente la formazione dei primi temporali già in corso su alta Lombardia e Nord/Est:

Il modello Moloch del CNR-ISAC evidenzia in modo particolarmente dettagliato e meticoloso le aree più colpite dal maltempo nelle prossime ore.

Non saranno fenomeni isolati, né il maltempo della settimana finirà qui. Altri fenomeni meteo estremi colpiranno il Nord Italia domani, martedì 11 giugno, dapprima al Nord/Est al mattino (la Regione più colpita sarà il Friuli Venezia Giulia), poi ancora il Nord/Est ma anche il Nord/Ovest nel pomeriggio-sera, con temporali molto intensi al confine tra Piemonte, Lombardia e Svizzera, dove si potranno verificare nuove alluvioni lampo con oltre 150mm di pioggia in poche ore.

Le temperature diminuiranno ulteriormente. Da mercoledì 12 giugno la colonnina di mercurio crollerà anche al Sud, dove fa caldo com’è normale a metà giugno ma l’unica Regione con temperature elevate è stata anche oggi la sola Puglia. La seconda parte della settimana sarà molto fresca in tutt’Italia, soprattutto al Centro/Nord ma anche al Sud. Anche il maltempo, da mercoledì in poi, si estenderà al Centro/Sud con temporali sparsi a macchia di leopardo soprattutto nelle zone interne. Saranno comunque eventi più isolati e meno estremi di quelli che continueranno ad interessare il Nord.

Giugno prosegue con il trend già visto a Maggio: freddo anomalo e grandi piogge al Nord, flusso caldo prefrontale alternato a rinfrescate e qualche pioggia al Sud.

