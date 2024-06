Allerta Meteo, inizia una fase di maltempo estremo con aria polare: durerà almeno 5 giorni, allarme per domenica sera

MeteoWeb

Arriva l’aria polare a giugno inoltrato, e combinerà un sacco di guai. Mentre gli sbraiti di caldo anomalo si ridimensionano di giorno in giorno, si materializza il reale scenario di maltempo estremo e freddo anomalo che caratterizzeranno tutta la prossima settimana, come ampiamente annunciato nei precedenti bollettini di MeteoWeb. Intanto oggi fa caldo, come previsto, ma senza eccessi clamorosi e comunque non in tutt’Italia.

Al Nord/Est abbiamo avuto il primo passaggio temporalesco prefrontale al mattino, adesso nubi e piogge interessano il Nord/Ovest dove Genova è ferma a +22°C in pieno giorno e Torino non supera i +24°C in un contesto tipicamente autunnale, di cielo cupo e piogge sparse. L’immagine satellitare attuale evidenzia molto bene il quadro meteorologico europeo, con l’aria fredda polare che inizia ad invadere le isole Britanniche su Scozia e Irlanda, e i forti temporali che si stanno già generando sulla Spagna:

Proprio la Spagna sarà il primo Paese colpito dai fenomeni meteo estremi nelle prossime ore, in particolare nel pomeriggio-sera di oggi quando temporali violentissimi colpiranno il cuore della penisola Iberica con picchi di oltre 180mm in meno di 12 ore. In tutta la fascia da Madrid a Valencia è alto il rischio di alluvioni lampo.

Allerta Meteo per domani, domenica 9 giugno: fenomeni violentissimi al Nord Italia

Domani, domenica 9 giugno, si prospetta una rottura estrema del tempo sul Centro/Nord Italia: avremo fenomeni davvero molto violenti in serata, soprattutto in Lombardia ma non solo. Sarà una giornata di maltempo sin dal mattino tra Sardegna e Lazio. Nel pomeriggio-sera i fenomeni di maltempo si estenderanno a tutto il Centro/Nord, e saranno davvero violentissimi in pianura Padana, dov’è alto il rischio di grandine e tornado.

Anche in Francia, Svizzera, Austria e Germania meridionale avremo temporali molto forti, ma i fenomeni più estremi colpiranno il Piemonte, la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto e l’Emilia Romagna dove le temperature crolleranno di oltre 10-12°C in poche ore generando grandinate grosse, molto pericolose dalla portata devastante, venti impetuosi e possibili tornado.

Contestualmente cadrà al suolo tantissima sabbia del Sahara, in arrivo abbondante nelle prossime ore (già da stasera). La pioggia ne porterà al suolo quantitativi davvero eccezionali su tutto il Nord già nel pomeriggio di domani, domenica 9 giugno:

E poi su tutto il Centro/Nord nella sera-notte in cui l’Italia vivrà lo spoglio delle elezioni europee, che quindi non saranno affatto condizionate da caldo estremo e un weekend di mare bensì, al contrario, da una domenica di forte maltempo e in generale da un weekend di instabilità già iniziata oggi al Nord/Ovest (dove, lo ricordiamo, si vota anche per le Regionali del Piemonte).

Allerta Meteo: la prossima settimana almeno altri 4 giorni di forte maltempo al Nord, freddo anomalo con aria polare su tutt’Europa e gran parte d’Italia

Quello di questo weekend sarà soltanto l’inizio di un lungo periodo di forte maltempo e freddo anomalo. L’aria polare che sta iniziando a raggiungere le isole Britanniche, da lunedì si estenderà anche sul Mediterraneo. Sull’Italia farà decisamente freddo, con temperature tra 6 e 8°C sotto le medie del periodo su tutto il Centro e fino a 10°C sotto le medie al Nord.

Emblematica la carta per martedì sera, che mostra proprio i flussi delle correnti e le relative temperature ad alta quota:

Al suolo è molto interessante osservare la carta con le temperature previste ad 850hPa per mercoledì sera: sulle Alpi tornerà la neve, a quote molto basse per il periodo (1.300 metri di altitudine), ma farà freddo anche al Centro e in alcune zone del Sud (Abruzzo, Molise, Campania) mentre il caldo rimarrà confinato alla Sicilia orientale e alla Calabria jonica, in ogni caso senza eccessi, in un contesto di forte maltempo di scirocco, venti impetuosi, nubi, tanta sabbia del Sahara.

Attenzione, invece, al maltempo persistente al Nord: lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 saranno quattro giorni davvero estremi con forti piogge, temporali, grandinate e accumuli pluviometrici impressionanti, soprattutto (ma non solo) al Nord/Est. E’ alto il rischio di fenomeni gravi in termini di alluvioni, inondazioni, frane e allagamenti. Massima cautela.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.