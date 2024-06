Allerta Meteo Lombardia: codice arancione per rischio idraulico

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 27 giugno 2024, una nuova allerta meteo codice arancione per rischio idraulico. Per la giornata di oggi e domani “il progressivo irrobustimento del Promontorio Nord Africano sul Mediterraneo determinerà condizioni stabili sulla regione. Nelle ore pomeridiane più calde della giornata saranno comunque possibili isolati rovesci sui rilievi alpini e prealpini. Ventilazione debole ovunque, salvo a tratti in rinforzo da Sud sulla pianura Sud-occidentale,” si legge nel bollettino. “In conseguenza delle precipitazioni che nelle giornate del 24, 25 e 26/06 hanno interessato l’Appennino e la pianura modenese con cumulate diffuse oltre i 100 mm e della conseguente onda di piena che sta interessando il fiume Secchia nel tratto lombardo (provincia di Mantova), si chiede ai sistemi locali di protezione civile di mantenere una fase operativa minima di ATTENZIONE, cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di protezione civile, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi“.

Allerta meteo in Lombardia, la mappa di criticità

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.