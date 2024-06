Allerta Meteo Lombardia: nuova ondata di maltempo, fase “clou” tra oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 22 giugno 2024, una nuova allerta meteo codice giallo per temporali e per rischio idrogeologico. “Un vortice di bassa pressione in quota, ora centrato sul Nord della Francia, si muove rapidamente verso le Alpi Occidentali per portarsi, nel giro di 24 ore, sul Golfo Ligure dove stazionerà fino a lunedì 24/06. Sarà dunque il movimento di questo vortice ad influenzare il tempo sulla regione nelle prossime 72 ore almeno favorendo precipitazioni su tutte le Zone, a tratti anche intense ma con ridotta componente temporalesca. Considerando l’incertezza associata alla traiettoria che seguirà il vortice dalla quale dipenderanno fortemente la distribuzione e gli accumuli di pioggia, si individua il periodo tra le ore 18 di oggi, sabato 22/06, e le 12 di domani, domenica 23/06, come fase più intensa dell’evento perturbato,” si legge nel bollettino. In particolare, “nel pomeriggio di oggi saranno possibili locali rovesci sulle aree montane; tra il tardo pomeriggio e la serata si attende un aumento dell’instabilità con possibilità di temporali su gran parte della regione, in genere di breve durata, con una probabilità di innesco leggermente più alta sulla fascia di Alta Pianura rispetto alle Zone circostanti. Rinforzi del vento e raffiche attesi in questa fase in occasione dei temporali. I maggiori accumuli di pioggia sono attesi tra la notte ed il mattino di domani, 23/06, ovvero nelle prime 12 ore della giornata; dal pomeriggio le precipitazioni tenderanno via via a interessare maggiormente la pianura e l’Appennino rispetto a quella alpina e prealpina dove tenderanno a divenire meno intense o intermittenti. Limitata la probabilità di temporali, principalmente nella seconda parte della giornata. Rinforzi della ventilazione che riguarderanno principalmente il periodo tra la notte ed il tardo pomeriggio, con locali accentuazioni da Nord in Valchiavenna e da Nord-Est sul Lago di Garda“.

Allerta meteo in Lombardia, la mappa di criticità

