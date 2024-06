Allerta Meteo Lombardia: rischio violenti temporali, “attenzione al pomeriggio-sera”

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 21 giugno 2024, una nuova allerta meteo codice arancione per rischio temporali e codice giallo per rischio idrogeologico. “Il transito sulla regione di un’onda depressionaria da Ovest verso Est nel corso della seconda parte della giornata di oggi 21/06 determinerà un marcato aumento dell’instabilità atmosferica con formazione di rovesci e temporali, anche di forte intensità“. Più in dettaglio, si legge nel bollettino, “dal pomeriggio è previsto un progressivo aumento dell’instabilità a partire da Ovest con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi; possibile il locale interessamento anche delle zone di alta pianura, mentre restano poco probabili e al più isolati i fenomeni sulle zone di bassa pianura e Appennino. Tra il tardo pomeriggio e la prima serata (dalle ore 17 alle ore 22 circa) si concentra il livello di pericolo temporali più elevato e più esteso, in particolare riguardo alla possibilità di grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento (possibili fino a 80 – 100 km/h). Fenomeni in generale esaurimento entro la tarda serata. In area alpina e prealpina i passaggi temporaleschi ripetuti, o il possibile carattere di stazionarietà e persistenza su zone molto circoscritte di qualche cella temporalesca, potranno portare possibili accumuli locali fino a 80-100 mm“.

Per la giornata di domani 22/06 attese “condizioni in prevalenza stabili nella prima parte del giorno con bassa probabilità di precipitazioni. Dal pomeriggio e soprattutto in serata probabili nuove precipitazioni, in generale deboli, possibili su tutta la regione, ma più insistenti sulle zone alpine e prealpine. Dalla metà del pomeriggio alla prima serata sarà possibile qualche rovescio temporalesco con locali rinforzi del vento”.

Allerta meteo in Lombardia, la mappa di criticità

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.