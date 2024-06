Allerta Meteo Milano: allarme arancione per rischio temporali da stasera

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo arancione (moderata) per rischio temporali e un’allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico dalle ore 18 di oggi e sino alle 6 di domani mattina, giovedì 13 giugno. Lo fa sapere il Comune di Milano, aggiungendo che è stata convocata una riunione dell’Unità di crisi locale con la partecipazione dell’autorità di Protezione Civile e delle direzioni interessate, per esaminare la situazione e valutare le azioni da intraprendere. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione Civile è attivo per coordinare eventuali interventi.

Durante l’allerta meteo, si invitano i cittadini e le cittadine a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi e in prossimità dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

