Allerta Meteo, forti temporali al Nord: ecco le aree più colpite

Dopo l’ondata di caldo degli ultimi giorni, il maltempo è pronto a tornare sull’Italia con forti piogge e temporali che nella giornata di domani, venerdì 21 giugno, colpiranno il Nord Italia. Aeronautica Militare e Protezione Civile hanno già lanciato le rispettive allerte meteo che avvisano sul forte maltempo di domani. Anche gli esperti del servizio Zena Storm Chaser hanno pubblicato il loro outlook temporali: “la goccia fredda presente sulla Penisola Iberica, responsabile di questa ondata africana ricca di sabbia per l’Italia, evolve verso est attraversando il Nord Italia nella giornata di domani. Lo switch tra aria africana e atlantica causerà condizioni adatte a temporali di forte intensità, con valori di cape localmente sino a 3000J/Kg”, spiegano da Zena Storm Chaser.

Ecco i dettagli del loro outlook temporali.

Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia

“Passaggio temporalesco mattutino, da fronte caldo, molto intenso su Alpi occidentali, pianure limitrofe piemontesi, Valle d’Aosta, specialmente centro orientale e VCO. Si tratterà di temporali immersi ancora nel brodo africano, con la possibilità di violenti downburst e nubifragi, non sono attese grandinate se non di piccole dimensioni. Al più temporalini a base alta su Liguria e Lombardia. Tra il pomeriggio e la serata, la parte fredda della perturbazione raggiungerà il Nord-Ovest innescando nuovi fenomeni, questa volta ancora più intensi, sul Piemonte in moto verso nord est, con il rischio di grandinate di medie dimensioni e possibilità di supercelle (livello 2/3). Attenzione a possibili flash flood sulle aree alpine per forti sistemi autorigenerante sospinti dalla ventilazione sudoccidentale”, si legge nell’outlook di Zena Storm Chaser.

Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige

“Previsione molto dubbia per le pianure del Veneto e del Friuli dove il cap (Inversione termica che inibisce la convezione) sarà elevato e il trigger al suolo non particolarmente convinto. L’area presenta valori di energia e shear elevati da rischio 3 ma i forti dubbi sull’innesco ci hanno fatto abbassare il livello a 2”, spiegano gli esperti.

“Sul Trentino Alto Adige, grazie all’aiuto dei monti, questo problema non ci sarà con violente celle temporalesche in moto da sud-ovest verso nord-est. Se avverrà l’innesco in pianura lo si avrà tra Veronese e Vicentino, con una probabile linea temporalesca accompagnata da forti downburst e grandinate e una possibile supercella in coda. L’innesco sarà possibile tra sera e tarda sera, con l’avanzamento verso est dell’aria fredda”, concludono gli esperti di Zena Storm Chaser.

