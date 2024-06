MeteoWeb

Pesante allerta meteo per l’Italia oggi, con previsione di grandine grossa, nubifragi, vento forte e persino tornado: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, domenica 9 giugno, alle 8 di domani, lunedì 10 giugno. In dettaglio, è stato emesso un livello 3 per il Nord Italia, principalmente per grandine molto grossa, raffiche di vento severe e, in misura minore, tornado; previsto un livello 3 per l’Austria orientale e l’Ungheria occidentale, principalmente per grandine (molto) grossa, raffiche di vento dannose e tornado; emesso un livello 2 in una fascia dal Nord Italia all’Ungheria, principalmente per grandine (molto) grossa, raffiche di vento severe e forti piogge; previsto un livello 2 per l’estremo Sud/Est della Turchia e il Nord/Ovest dell’Iran, principalmente per grandine (molto) grossa e raffiche di vento dannose; emesso un livello 1 per Spagna e Francia, principalmente per forti piogge; previsto un livello 1 in una fascia dalla Svizzera e il Nord Italia alla Romania e all’Ucraina, principalmente per grandine grossa, raffiche di vento severe e forti piogge.

Infine, è stato emesso un livello 1 per il Sud della Svezia, Sud della Finlandia ed Estonia, principalmente per raffiche di vento marginalmente severe e tornado; previsto un livello 1 per la Turchia e la regione del Caucaso, principalmente per forti piogge e grandine grossa.

Pesante Allerta Meteo per il Nord Italia oggi, il bollettino ESTOFEX

Per quanto riguarda l’area di allerta che comprende il Nord Italia fino all’Ovest della Slovenia e Sud/Ovest dell’Austria, il bollettino ESTOFEX la definisce area con insorgenza di forte maltempo. È probabile che si verifichi grandine distruttiva con qualsiasi supercella sostenuta. Sono anche probabili raffiche di vento severe a causa dell’elevato carico di precipitazioni all’interno delle tempeste.

Alcune incertezze sono presenti nella previsione. Il grado di nuvolosità e l’influenza della polvere sahariana sono una di queste. La seconda è quante tempeste si formeranno. Alcuni modelli mostrano lo sviluppo delle tempeste solo una volta che lo shear diminuisce verso il centro della depressione. C’è disaccordo su questo tra i modelli ad alta risoluzione. Nonostante ciò, è stato previsto un livello 3 per un’area in cui sarà presente la maggiore probabilità di grandinate dannose, sottolinea il bollettino.

Le tempeste si diffonderanno a Nord/Est durante la sera con un aumento della minaccia di forti piogge con crescita su larga scala e forse inneschi ripetitivi lungo il lato Sud delle Alpi, spiega il bollettino.

Cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia

L’allerta meteo ESTOFEX per oggi in Italia prevede condizioni meteo estreme. In particolare:

Livello 3 – Nel Nord Italia, è prevista grandine molto grossa, raffiche di vento severe e la possibilità di tornado. È il livello di allerta più alto e indica un’alta probabilità di eventi meteo estremi;

Nel Nord Italia, è prevista grandine molto grossa, raffiche di vento severe e la possibilità di tornado. È il livello di allerta più alto e indica un’alta probabilità di eventi meteo estremi; Livello 2 – In una fascia che va dal Nord Italia all’Ungheria, le previsioni indicano grandine molto grossa, forti raffiche di vento e forti piogge;

In una fascia che va dal Nord Italia all’Ungheria, le previsioni indicano grandine molto grossa, forti raffiche di vento e forti piogge; Livello 1 – Una zona che include la Svizzera e il Nord Italia fino alla Romania e all’Ucraina è a rischio di grandine grossa, raffiche di vento severe e forti piogge.

Secondo il bollettino e tempeste previste nel Nord Italia potrebbero causare danni significativi, con grandine distruttiva e raffiche di vento violente. Ci sono incertezze sulle condizioni esatte, ma è prevista alta attività temporalesca nel pomeriggio e nella serata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.