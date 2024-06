Allerta Meteo, oggi nuovo peggioramento: allarme grandine e nubifragi, rischio tornado

MeteoWeb

Nuova allerta meteo in Italia. “Una saccatura ubicata sulle Isole britanniche traslerà verso la Francia occidentale entrando gradualmente in fase di cut-off“, il nocciolo della goccia fredda raggiungerà il Nord/Ovest italiano entro la tarda serata di oggi: è quanto prevede PRETEMP, gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. La sinottica “favorirà dell’instabilità sparsa sul Nord Italia; i temporali sono attesi a partire dall’arco alpino dalla seconda parte del pomeriggio per poi traslare verso la pianura padana nel corso della sera. Saranno favorite in genere le pianure a nord del Po ad eccezione del Nord-Ovest dove saranno possibili su tutte le zone“. Un livello 1 di pericolosità “è stato emesso per grandine anche di medie dimensioni e nubifragi, non escludendo qualche isolato fenomeno vorticoso“.

Allerta Meteo, nuovo peggioramento in arrivo

Pesante allerta meteo dunque con rischio fenomeni estremi. Ecco in dettaglio l’analisi PRETEMP per le zone che saranno colpite dal maltempo:

“ Zone a livello 1 Nord-Est – A partire dalla tarda mattinata un buon flusso sud-occidentale in quota interagirà con l’orografia innescando locali bande di vorticità positiva in media troposfera, favorendo moti ascendenti significativi con prime celle convettive sulle Prealpi. Dopo le 12-15 UTC si attende la formazione di temporali sparsi a partire dalla catena alpina in spostamento in serata verso le pianure. Il MLCAPE, grazie a buon soleggiamento nella prima parte del giorno, raggiungerà diffusamente valori sui 1200-1500 J/kg con picchi fino a 2 kJ/kg sulla pedemontana Veneta. Lo storm mode più probabile sarà multicellulare grazie a un DLS compreso tra 15-20 m/s. Basse le probabilità di eventi supercellulari vista la scarsa elicità nei primi 5 km; inoltre la vorticità nei bassi strati non sarà marcata, ma l’elevato CAPE nei primi 3 km fino a 400 J/kg non esclude qualche evento vorticoso in occasione di locali convergenze.

Il livello 1 sarà valido per locali flash floods e grandine fino a medie dimensioni, mentre un livello 0 varrà per fenomeni vorticosi e downbursts.

Il livello 1 sarà valido per locali flash floods e grandine fino a medie dimensioni, mentre un livello 0 varrà per fenomeni vorticosi e downbursts.

Un livello 1 viene dunque emesso per grandine fino a medie dimensioni con possibili accumuli al suolo e piogge abbondanti, mentre un livello 0 sarà valido per fenomeni vorticosi.

Un livello 1 viene dunque emesso per grandine fino a medie dimensioni con possibili accumuli al suolo e piogge abbondanti, mentre un livello 0 sarà valido per fenomeni vorticosi.

Un livello 1 di pericolosità è stato emesso per grandine di medie-piccole dimensioni e nubifragi, mentre un livello 0 sarà valido sul Mar Ligure per trombe marine (LLS > 15 m/s). Su queste zone i temporali saranno probabili perlopiù in tarda serata“.

