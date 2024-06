MeteoWeb

Allerta meteo per rischio maltempo in alcune regioni: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, giovedì 27 giugno, alle 8 di domani, venerdì 28 giugno. In dettaglio, è stato emesso un livello 2 per la Germania centrale e la Danimarca per piogge eccessive; un livello 1 (che comprende il Nord/Est dell’Italia) circonda il livello 2 per pericoli simili ma con probabilità inferiori: sono previsti alcuni eventi di grandine e forti raffiche di downburst, con un basso rischio di tornado. Infine, è stato previsto un livello 1 per parti del Sud/Ovest della Francia principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti piogge.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Un anticiclone di blocco sulla Scandinavia dirige una depressione dalle Alpi verso Sud/Est, riporta il bollettino ESTOFEX. Nel frattempo, una depressione insolitamente forte sopra il Portogallo raggiunge la sua latitudine più bassa per poi iniziare a spostarsi verso Nord/Est alla fine del periodo di previsione. Il Mediterraneo vedrà condizioni stabili sotto un forte promontorio subtropicale. A livelli più bassi, una pronunciata zona di convergenza a bassa quota sopra parti dell’Europa centrale diventa il punto focale per temporali più attivi, prosegue il bollettino. Un fronte freddo in lento movimento attraversa il Benelux durante il giorno verso Est e si avvicina alla Germania nordoccidentale alla fine del periodo di previsione.

Dove pioverà oggi in Italia

Secondo il bollettino ESTOFEX, l’Italia dovrebbe registrare diverse condizioni meteo. La parte nord-orientale è contrassegnata da un livello 1 di allerta, indicando un rischio di grandine e forti piogge. Nel resto dell’Italia, compreso il resto del Nord Italia e le regioni centrali e meridionali sul versante adriatico, è prevista una possibilità di temporali, ma con un rischio molto inferiore rispetto al Nord/Est. Ciò è rappresentato da una linea gialla sulla mappa (di seguito), che segnala probabilità più bassa di temporali.

Oggi sono previste nubi su Alpi, Nord/Est, Liguria, Toscana e a ridosso della dorsale appenninica. In particolare, nel pomeriggio, potrebbero registrarsi locali e brevi rovesci su Alpi centro-orientali, soprattutto tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

