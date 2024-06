Allerta Meteo Piemonte: forte peggioramento da domani, temporali e grandinate

MeteoWeb

Allerta meteo gialla domani in Piemonte “per temporali sulle pianure e sui settori nordoccidentali. È atteso un marcato peggioramento del tempo da domani, con rovesci e temporali anche di intensità forte o molto forte, associati a forti raffiche di vento e grandinate anche di medie dimensioni, più probabili sui settori a nord del Po“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 28 giugno 2024, da Arpa Piemonte.

“Oggi possibili rovesci sparsi di calore limitati alle zone alpine. Domani è atteso un marcato peggioramento del tempo, con rovesci e temporali anche di intensità forte o molto forte, associati a forti raffiche di vento e grandinate anche di medie dimensioni, più probabili sul settore a nord del Po,” rimarca il bollettino di vigilanza Domenica ancora instabilità al mattino, al pomeriggio e rovesci sulle zone alpine“.

“Un promontorio anticiclonico di matrice africana mantiene tempo soleggiato fino alla serata odierna, con temperature superiori ai 30°C in pianura e rovesci sparsi limitati ai settori alpini,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “Domani un minimo depressionario si sposterà dalla Spagna verso il nord della Francia, il suo passaggio oltralpe apporterà instabilità diffusa sul Piemonte con temporali localmente anche molto forti associati a grandinate e sostenute raffiche di vento, più probabili sul settore a nord del Po. Domenica e lunedì mattina i flussi in quota convogliati dalla saccatura in discesa dal mar di Norvegia, ancora sudoccidentali, manterranno una nuvolosità irregolare ed una moderata instabilità atmosferica. Solo da lunedì pomeriggio il transito dell’asse della saccatura permetterà una rotazione delle correnti da nordovest, con il ritorno di condizioni più soleggiate e possibili rinforzi della ventilazione nelle vallate alpine“.

