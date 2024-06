Allerta Meteo Piemonte: nuovo peggioramento nel pomeriggio, possibili grandinate

MeteoWeb

Allerta meteo gialla in Piemonte “per rischio idrogeologico. Da oggi pomeriggio sono attesi rovesci e temporali sparsi, più organizzati sulle aree di pianura e collinari, localmente forti in particolare sul Basso Piemonte, anche associati a grandinate. Fino al mattino di domani saranno ancora possibili rovesci e temporali sul Basso Piemonte“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 12 giugno 2024, da Arpa Piemonte.

“Dal pomeriggio di oggi sono attesi rovesci e temporali sparsi, più organizzati sulle aree di pianura e collinari, localmente forti in particolare sul Basso Piemonte, anche associati a grandinate,” rimarca il bollettino di vigilanza. “Nelle notte e fino al mattino di domani saranno ancora possibili rovesci e temporali sul Basso Piemonte, mentre a nord le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi, salvo qualche isolato rovescio pomeridiano in montagna. Venerdì nessun fenomeno significativo“.

Maltempo in Piemonte, i bollettini di allerta meteo

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.