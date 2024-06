Allerta Meteo Piemonte: oggi nuovi temporali e grandinate, anche in pianura

MeteoWeb

Ancora allerta meteo gialla per temporali in Piemonte. “Nuovo aumento dell’instabilità, con rovesci e temporali in formazione oggi pomeriggio sui settori alpini, e successivo coinvolgimento delle zone di pianura e collina, dove potranno risultare localmente forti ed associati a grandinate. Domani ancora instabile dal pomeriggio, in particolare a sud“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 22 giugno 2024, da Arpa Piemonte..

“Nuovo aumento dell’instabilità dal pomeriggio odierno, con rovesci e temporali in formazione sui settori alpini, con successivo coinvolgimento delle zone di pianura e collina dove potranno risultare localmente forti ed associati a grandinate,” rimarca il bollettino di vigilanza. “Domani fenomeni in progressiva estensione nel corso della mattinata dai settori orientali a tutta la regione, più diffusi e persistenti sul basso Piemonte. Lunedì ancora perturbato, in particolare sul Piemonte centro-meridionale“.

“Nel corso del pomeriggio odierno un minimo in quota con associata aria fredda si isolerà dall’area depressionaria principale presente sul Nord Europa portandosi dapprima sulla Francia orientale e poi sul nordovest italiano a fine giornata: tale evoluzione determinerà un nuovo aumento dell’instabilità atmosferica, con rovesci e temporali che si svilupperanno a ridosso dei settori alpini e andranno poi progressivamente a coinvolgere a carattere sparso le zone di pianura e collina dove potranno risultare localmente forti ed associati a grandinate,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “Domani e ad inizio della prossima settimana la goccia fredda insisterà sul medio-alto Tirreno, bloccata nel suo movimento verso est da un vasto promontorio anticiclonico che dall’Egeo si protende fino alla penisola scandinava, mantenendo condizioni perturbate, in particolar modo sul basso Piemonte“.

