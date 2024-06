MeteoWeb

Nuova allerta meteo in Italia, per temporali al Centro/Nord: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, lunedì 3 giugno, alle 8 di domani, martedì 4 giugno. In dettaglio, è stato emesso un livello 3 per la Serbia centrale e orientale e per il Sud/Ovest della Romania, principalmente per grandine molto grande, raffiche di vento dannose e tornado; previsto un livello 2 per la Serbia, il Sud/Est dell’Ungheria, l’Est della Bosnia, il Nord/Ovest della Bulgaria e la Romania, principalmente per grandine grande o molto grande, raffiche di vento severe e, in misura minore, per tornado; è stato emesso un livello 1 per la Spagna orientale, principalmente per raffiche di vento severe e grandinate grandi.

Inoltre, è stato previsto un livello 1 per parti del Nord Africa, principalmente per raffiche di vento severe e grandine grande; è stato emesso un livello 1 per la Germania meridionale, l’Austria, la parte meridionale e orientale della Repubblica Ceca, la Slovacchia, l’Ungheria, la Croazia e la Slovenia, principalmente per forti piogge. Previsto un livello 1 per l’estremo Nord della Russia, principalmente per grandine grande, raffiche di vento severe e, in misura minore, per tornado

Infine, è stato emesso un livello 1 per il Nord/Ovest della Russia, principalmente per forti piogge e un livello 1 per la Russia centrale, principalmente per raffiche di vento severe.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX per oggi e domani

In dettaglio, il bollettino ESTOFEX riporta che una bassa pressione atmosferica si sposterà dall’Italia all’Ungheria, causando forti sollevamenti sinottici e di mesoscala. Ciò influenzerà principalmente Serbia, Ungheria sudorientale, Romania e Bulgaria. Un fronte attraverserà Bosnia, Serbia e Ungheria, con la parte meridionale che rimarrà stazionaria. L’interazione con i venti discendenti dalle montagne contribuirà allo sviluppo delle tempeste. È probabile l’organizzazione di tempeste ben strutturate, principalmente supercelle.

Sussiste un rischio significativo di grandine molto grande, raffiche di vento dannose e tornado, specialmente tra il Sud/Est della Serbia e il Sud/Ovest della Romania nel pomeriggio e sera, con tempeste che potrebbero persistere fino a tarda serata. Alcune incertezze riguardano la convezione mattutina e le tempeste montane che potrebbero influenzare l’evoluzione delle condizioni atmosferiche. Inoltre, si prevedono forti temporali con piogge intense nel Sud della Germania, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia e Croazia, dove le piogge recenti aumentano il rischio di alluvioni.

Cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia

L’allerta meteo per oggi e domani, relativamente all’Italia, in base alla mappa e al bollettino ESTOFEX, prevede temporali soprattutto nel Nord del Paese. Il rischio è maggiore sui rilievi e moderato nelle altre aree del Centro/Nord. Ciò è dovuto al passaggio di una bassa pressione atmosferica che si sposta dall’Italia verso l’Ungheria, causando sollevamenti che possono innescare tempeste. La situazione potrebbe evolversi rapidamente, quindi è importante monitorare gli aggiornamenti meteo locali per restare informati sulle condizioni specifiche.

