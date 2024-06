MeteoWeb

Nuova allerta meteo per l’Italia, principalmente per rischio temporali, grandine e vento forte: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, mercoledì 19 giugno, alle 8 di domani, giovedì 20 giugno. In dettaglio, un livello 3 è stato emesso per l’Est della Lituania, l’Est della Lettonia, il Nord della Bielorussia e l’estrema parte Ovest della Russia principalmente per raffiche di vento dannose, tornado, alcuni dei quali potranno essere forti, e grandine di grandi dimensioni; un livello 2 è stato previsto per Lituania, Bielorussia, Lettonia, Sud/Est dell’Estonia e l’Ovest della Russia principalmente per raffiche di vento dannose, tornado e grandine di grandi dimensioni; un livello 2 è stato emesso per il Nord della Cechia e la Polonia principalmente per grandine da grande a molto grande e raffiche di vento violente

Inoltre, un livello 2 è stato diramato per Francia centrale, Svizzera e Sud della Germania principalmente per grandine da grande a molto grande e raffiche di vento violente; un livello 1 è stato previsto per Austria, Sud/Est della Germania e Sud della Cechia principalmente per grandine da grande a molto grande e raffiche di vento violente; un livello 1 è stato emesso per il Nord/Est della Spagna, Francia e Nord/Ovest dell’Italia principalmente per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento violente.

Infine, un livello 1 è stato previsto per il Sud/Ovest della Turchia principalmente per raffiche di vento violente; un livello 1 è stato emesso per l’area del Caucaso principalmente per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento violente.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Nell’area di allerta che va dalla Francia centrale alla Svizzera fino al Sud della Germania, si prevede la formazione di numerose supercelle che si sposteranno verso Est. Queste tempeste saranno supportate da forti venti in quota e potranno causare grandine molto grande, soprattutto sul lato Nord delle Alpi. Le tempeste potrebbero durare fino a tarda sera.

Cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia

Dalla Penisola iberica risale lentamente una perturbazione atlantica, avvicinandosi alla regione alpina italiana. Mentre il passaggio con effetti più rilevanti è atteso al Nord tra domani e venerdì (associato ad una fase temporalesca localmente intensa e un’attenuazione del caldo), l’allerta meteo diramata da ESTOFEX per l’Italia, valida dalle 8 di oggi alle 8 di domani, indica un livello 1 per il Nord/Ovest dell’Italia, in particolare le regioni vicine ai confini con la Francia. Questo significa che sono previste condizioni meteo severe, con possibilità di grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento violente. Nella mappa, l’area interessata (tutta l’area alpina con particolare attenzione al Nord/Ovest) è evidenziata in giallo e arancione, indicando la probabilità di temporali che potrebbero causare danni locali.

