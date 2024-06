Allerta Meteo Trentino: rischio temporali forti da stasera, possibili grandine grossa e tanta pioggia

MeteoWeb

Torna il maltempo in Trentino. Dopo alcuni giorni tipicamente estivi e caratterizzati da temperature elevate, nella serata di oggi e nella prima parte della prossima notte, il veloce passaggio di una saccatura in quota potrebbe determinare lo sviluppo di locali temporali e possibili grandinate accompagnate a raffiche di vento. La previsione dell’eventuale sviluppo di temporali nella serata odierna e nella prossima notte è affetta da notevole incertezza – segnala la Protezione Civile del Trentino – ma, in caso di sviluppo, i fenomeni convettivi potrebbero risultare intensi con grandine di medie o grosse dimensioni, forti raffiche di vento, frequenti fulminazioni e precipitazioni abbondanti in poco tempo.

Più in generale, nei prossimi giorni la diminuzione della pressione renderà l’intero arco alpino vulnerabile alle perturbazioni atlantiche. Domani, domenica 30 giugno, fino al pomeriggio sera, perlopiù soleggiato con afflusso di aria più asciutta e un po’ meno calda; in serata, possibili rovesci e temporali specie sui settori settentrionali.

Da lunedì 1 a mercoledì 3 luglio, affluirà aria più umida ed instabile con precipitazioni a tratti che, al momento, sembrano più frequenti e diffuse lunedì e mercoledì.

La Protezione Civile del Trentino invita la popolazione a consultare le previsioni meteorologiche.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.