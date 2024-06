Allerta Meteo Veneto: precipitazioni frequenti e temporali forti

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Veneto ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idraulico e rischio idrogeologico per temporali, valida dalle 14 di oggi alle 6 di martedì 2 luglio. Mentre l’allerta gialla per rischio idrogeologico temporali vale per l’intera regione, quella per il rischio idraulico vale per i bacini di Adige-Garda e Monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, Basso Brenta-Bacchiglione.

“Sulla regione permangono condizioni di instabilità, soprattutto nella giornata di lunedì 1 luglio quando è previsto il transito di una saccatura estesa dal Nord Europa al Mediterraneo centrale. Qualche rovescio e temporale interesserà la regione già nella seconda parte di domenica, specie sull’entroterra centrale e nordorientale, e non si esclude qualche locale fenomeno intenso”, si legge nel bollettino di allerta. “Nella giornata di lunedì, le precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale, saranno più diffuse e frequenti, ad iniziare dalle zone montane in mattinata per poi spostarsi verso la pianura, sulle cui zone meridionali potranno persistere anche nelle prime ore di martedì 2. Saranno possibili dei temporali localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche, locali grandinate)”, conclude il bollettino.

Possibili temporali e rovesci sparsi: allerta meteo a Venezia

La Protezione Civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati del Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato della Regione Veneto, ha diramato un’allerta maltempo nella seconda parte della giornata di domani per possibili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e forte temporale.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.