Allerta Meteo Veneto: continuano piogge e temporali

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Veneto ha emesso una nuova allerta meteo che decreta lo stato di attenzione per rischio idrogeologico per temporali valido fino alle 9 di domani, 13 giugno, in tutti i bacini del Veneto, eccetto l’Alto Piave bellunese. Per quanto riguarda il resto delle prescrizioni, valide fino alle 14 di domani, si conferma ancora lo stato di attenzione per rischio idraulico nei bacini Adige-Garda e Monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, Basso Brenta-Bacchiglione riferito al permanere di livelli sostenuti lungo l’asta del fiume Adige, con puntuali criticità al corpo arginale che interessano il tratto a valle di Boara Pisani (Padova).

Le previsioni meteo di Arpav indicano che la parte finale della perturbazione che ha interessato il Veneto in questi ultimi giorni transiterà sulla regione nella mattinata di domani. Tra il pomeriggio-sera di oggi e la mattina di giovedì 13 è dunque prevista un’ulteriore fase di tempo instabile, con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale e possibilità di locali fenomeni intensi (forti rovesci, qualche grandinata, raffiche di vento) tra Prealpi e pianura; nel corso della mattinata precipitazioni in diradamento e attenuazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.