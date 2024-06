Allerta Meteo Veneto: resta la criticità idrogeologica e idraulica

MeteoWeb

Dopo il maltempo di ieri e oggi, dalla serata il tempo migliora in Veneto. E domani e venerdì 28 giugno il meteo sarà più stabile, salvo una modesta variabilità pomeridiana specie sui rilievi. Comunque, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo gialla valida dalle 14 di oggi alle 14 di domani 27 giugno per criticità idrogeologica e idraulica nel bacino del basso Brenta – Bacchiglione (riferita anche alla piena del Brenta).

Viene confermato lo stato di attenzione per criticità idraulica nei bacini dell’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (riferita anche alla piena del Brenta); dell’Adige-Garda e Monti Lessini; del Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige (riferita alla piena del Fiume Po prevista a partire dalle 12 di oggi). La criticità idraulica per l’Adige è “moderata” nel tratto a valle di Boara Pisani e “ordinaria” nel tratto a monte. Questo perché ci sono ancora livelli “sostenuti” lungo l’asta del fiume. Fino alle 14 di oggi, a monte della sezione di Boara Pisani la fase operativa era di attenzione, mentre lungo il tratto a valle, dove sono confermate criticità sull’argine, la fase operativa è da di preallarme.

