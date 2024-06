Alluvione in Giappone, piogge torrenziali travolgono Okinawa | VIDEO

MeteoWeb

Pioggia torrenziali hanno colpito nelle scorse ore il Giappone, e in particolare la prefettura di Okinawa: le autorità hanno emesso diverse allerte per frane in diverse aree. L’Agenzia meteorologica giapponese ha annunciato che fino alle 10:30 ora locale sono cadute precipitazioni a breve termine da record di circa 110 mm nelle vicinanze delle città di Tomigusuku e Itoman, e circa 110 mm nelle vicinanze delle città di Haebaru e Yaese alle 10:40.

Secondo i media locali, sono stati emessi ordini di evacuazione per le città di Naha, Itoman, Tomigusuku, Nishihara e Haebaru.

Alluvioni in Giappone: piogge eccezionali a Tomigusuku, nella prefettura di Okinawa

