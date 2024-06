Alpinista precipita per 30 metri sulle Tofane: è grave

MeteoWeb

Grave incidente in montagna per un alpinista polacco di 44 anni. L’uomo è precipitato per una trentina di metri sul primo tiro del secondo Spigolo della Tofana di Rozes, sulle Dolomiti. A lanciare l’allarme sono state alcune persone che hanno assistito all’incidente. L’uomo è in gravi condizioni. Recuperato dall’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, il 44enne è stato trasportato con un sospetto politrauma all’ospedale di Bolzano.

