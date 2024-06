Amsterdam rimuoverà 1.300 telecamere cinesi: “pensiamo facciano spionaggio”

MeteoWeb

Il comune di Amsterdam interromperà l’uso delle fotocamere prodotte in Cina a causa delle preoccupazioni relative ai diritti umani e allo spionaggio, riferisce NL Times. Si prevede che le fotocamere cinesi verranno gradualmente eliminate entro cinque anni. Attualmente ad Amsterdam sono in uso 1.280 telecamere cinesi per vari “compiti municipali” come la sorveglianza e il monitoraggio del traffico sulle strade.

Le telecamere sono delle aziende cinesi Hikvision e Dahua: erano state scelte perchè sono convenienti e offrono un’ottima qualità, ma le crescenti preoccupazioni riguardo allo spionaggio e alle violazioni dei diritti umani da parte dei produttori hanno spinto le autorità olandesi ad assumere questo provvedimento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.