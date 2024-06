Grosso animale investito dal treno: stop circolazione sulla linea Lamezia-Catanzaro Lido

MeteoWeb

Dalle ore 10:20, sulla linea Lamezia-Catanzaro Lido, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa in prossimità di Catanzaro per l’investimento di un animale di grossa taglia da parte di un treno. I tecnici di Rfi sono intervenuti sul posto per liberare la linea e riattivare il traffico ferroviario. La circolazione ferroviaria è poi tornata regolare intorno alle ore 11:15.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.