Gruppo di animalisti vandalizza il ritratto ufficiale di Re Carlo | VIDEO

MeteoWeb

Il ritratto ufficiale di Re Carlo III è stato vandalizzato da animalisti alla Philip Mold Gallery di Londra. Sul volto del sovrano è stato sovrapposto quello dell’eccentrico personaggio dei cartoni animati Wallace con uno slogan a favore del benessere degli animali nelle fattorie. In un video condiviso da Animal Rising, si vedono due attivisti attaccare un’immagine di Wallace e un fumetto sul viso di Carlo per sensibilizzare sulle pratiche adottate negli allevamenti certificati dalla Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA). Il fumetto recita: “niente formaggio, Gromit (fedele compagno canino di Wallace, ndr) guarda quanta crudeltà nelle fattorie della RSPCA!”.

Il ritratto in rosso di Re Carlo eseguito da Jonathan Yeo è in mostra alla Philip Mold dopo essere stato svelato dal re stesso il mese scorso. Carlo è diventato un mecenate della RSPCA nel maggio di quest’anno e in precedenza si è battuto contro la crudeltà sugli animali, vietando anche il foie gras nelle residenze reali. Animal Rising sostiene di aver trovato prove di crudeltà in 45 allevamenti certificati dalla RSPCA.

Il proprietario della galleria, Philip Mould, ha detto che il dipinto è stato “fissato in modo sicuro nella sua cornice con strati protettivi” e che l’adesivo è rimasto appeso solo per “10 o 15 secondi” prima di essere rimosso dal personale della galleria. La RSPCA si è detta “scioccata” e ha aggiunto che le preoccupazioni sugli allevamenti certificati sono state prese sul serio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.