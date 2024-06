Un asteroide dedicato ad Annalisa: ecco come si è arrivati al prestigioso risultato

MeteoWeb

La cantante Annalisa ha ufficialmente raggiunto le stelle, dopo che la NASA le ha dedicato un asteroide, chiamato “(20014) Annalisa”. Questo risultato si deve ad un’iniziativa di Antonino Brosio, divulgatore scientifico e astronomo amatoriale, che ha inoltrato la proposta all’International Astronomical Union (IAU), ovvero l’autorità riconosciuta per assegnare i nomi a stelle, pianeti, asteroidi e altri corpi celesti. Lo scorso marzo, Brosio ha sottoposto la candidatura al direttore Gareth Williams, ottenendo così un prestigioso riconoscimento per la cantante savonese, sempre più in vetta alle classifiche italiane e non solo.

L’assegnazione del nome “(20014) Annalisa” all’asteroide trova conferma nel bollettino di maggio emesso dall’IAU. “Annalisa Scarrone (nata nel 1985) è una cantante e cantautrice italiana. Ha una laurea in fisica, ma ha lasciato il segno nell’industria musicale, ottenendo un notevole successo internazionale con le sue canzoni che hanno vinto premi e numerosi dischi di platino”, si legge nella motivazione ufficiale con cui è stata accettata la candidatura.

Le caratteristiche dell’asteroide “(20014) Annalisa”

Sul sito della NASA, la scheda dell’asteroide riporta dettagli tecnici e orbitali, inclusa la sua posizione attuale, la traiettoria e le caratteristiche fisiche. “(20014) Annalisa” è un asteroide della fascia principale. L’asteroide, la cui designazione alternativa è “1991 RM29”, è stato scoperto il 13 settembre 1991 da Henry E. Holt. L’ultima volta che l’asteroide “20014 Annalisa” è stato visto dai telescopi della NASA è stato lo scorso maggio.

In passato, soprattutto agli inizi della sua carriera musicale, Annalisa ha ricordato la sua laurea in fisica e l’orgoglio di aver raggiunto un traguardo così importante, conscia del grande studio e lavoro di cui ha avuto bisogno e che ogni giorno anima gli studiosi di questa disciplina.

