Apprensione per l’audio degli astronauti, la NASA rassicura: “nessuna emergenza” sulla ISS

Sembrava uno scenario da incubo: l’astronauta comandante della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) in difficoltà, affetto da malattia da decompressione, e un chirurgo sulla Terra bloccato nel traffico che dava consigli trasmessi in diretta su un livestream ufficiale della NASA. Nonostante l’apparente realismo della situazione, l’audio proveniva in realtà da una simulazione sulla Terra che, in qualche modo, è stato trasmesso sulla rete pubblica della NASA, scatenando notizie e post sui social riguardanti una grave emergenza nello Spazio.

“Non c’è alcuna situazione di emergenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale,” hanno confermato i funzionari della NASA in una dichiarazione su X mentre la notizia diventava virale. “Alle 17:28 CDT, è stato trasmesso sul livestream della NASA un audio proveniente da un canale audio di simulazione a terra che indicava che un membro dell’equipaggio stava sperimentando gli effetti della malattia da decompressione. Questo audio è stato erroneamente indirizzato da una simulazione in corso dove membri dell’equipaggio e team a terra si allenano per vari scenari nello Spazio e non è correlato a una reale emergenza“.

Nell’audio della simulazione, che è durato circa 8 minuti sui canali livestream della NASA per la ISS, si sente un chirurgo dare consigli su come trattare un astronauta con malattia da decompressione. L’esperta consiglia ai soccorritori di rimettere l’astronauta nella sua tuta spaziale rapidamente e di somministrargli ossigeno puro, fornendo anche dettagli per un trattamento ipobarico d’emergenza in un ospedale in Spagna dopo il rientro sulla Terra con un ammaraggio.

“Sfortunatamente, la prognosi per il comandante è piuttosto incerta, direi, per mantenerla generica,” dice l’anonimo chirurgo nell’audio della simulazione. Il chirurgo poi ha aggiunto di essere ancora a un’ora di distanza da Mission Control e bloccato nel traffico.

La malattia da decompressione è un pericolo molto reale per gli astronauti nello Spazio poiché vivono in un habitat pressurizzato circondato dall’ambiente inospitale e privo di aria. Durante le passeggiate spaziali, gli astronauti nelle tute spaziali pressurizzate escono dalla ISS depressurizzando il portello d’aria e aprendo un portello esterno. Rientrano chiudendo il portello dietro di loro, attendono la ripressurizzazione e poi aprono un portello interno una volta raggiunto l’equilibrio. Solo dopo tolgono le tute spaziali.

I funzionari della NASA hanno sottolineato che in nessun momento parte della simulazione era reale, né l’attuale equipaggio della ISS faceva parte dell’esercitazione medica. L’equipaggio, che comprende 3 cosmonauti russi e 6 astronauti della NASA, 2 dei quali arrivati la settimana scorsa con Starliner, non era nemmeno sveglio, ha precisato la NASA: “I membri dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale erano nel loro periodo di sonno in quel momento“.

L’equipaggio si sta preparando per una passeggiata spaziale oggi. Gli astronauti della NASA Tracy Caldwell Dyson e Matthew Dominick dovrebbero trascorrere più di 6 ore all’esterno della ISS per raccogliere un’unità di comunicazione radio difettosa e raccogliere campioni di tamponi dell’esterno della Stazione come parte di uno studio sui microrganismi in ambienti spaziali estremi.

