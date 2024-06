Auto elettriche, la Cina replica all’UE: “pronti a ricorrere al WTO”

MeteoWeb

“La Cina si riserva il diritto di presentare una denuncia all’Organizzazione Mondiale del Commercio e adotterà tutte le misure necessarie per difendere con decisione i diritti legittimi e gli interessi delle aziende cinesi“: è la risposta dell portavoce del Ministero del Commercio di Pechino, He Yadong, sul caso dei dazi fino al 38% sulle auto elettriche cinesi annunciati ieri dalla Commissione UE. Le misure, ha proseguito, non solo “comprometterebbero la cooperazione che è di beneficio per entrambi” nel campo dei veicoli elettrici, ma stravolgerebbero anche l’industria automobilistica a livello globale e le catene di approvvigionamento. L’approccio europeo è un “atto palese di protezionismo” e potrebbe infrangere le regole WTO.

