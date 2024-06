Influenza Aviaria colpisce i gatti e ne uccide il 67%: enormi rischi per l’uomo

MeteoWeb

Nel corso del 2023, il mondo ha assistito a un drastico aumento delle infezioni da virus dell’influenza aviaria H5N1 tra i gatti domestici, con conseguenze devastanti: una mortalità impressionante del 67%. Questo fenomeno preoccupante è stato documentato in uno studio condotto da Kristen K. Coleman e Ian G. Bemis dell’Università del Maryland, i quali hanno analizzato le tendenze degli ultimi vent’anni.

L’influenza aviaria, un tempo limitata principalmente agli uccelli acquatici, ha subito una mutazione significativa che le permette di infettare una vasta gamma di specie, compresi mammiferi come bovini e, ora, anche i gatti domestici. Questa espansione di ospiti potenziali ha reso il virus più adattabile e pericoloso, con gravi implicazioni per la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Influenza aviaria nei gatti

Secondo gli esperti, il principale meccanismo di trasmissione del virus ai gatti è attraverso l’attività predatoria: i felini domestici cacciano regolarmente uccelli e piccoli mammiferi, spesso infetti dal virus H5N1. Questo comportamento non solo mette a rischio la salute dei gatti stessi ma amplifica anche il potenziale di diffusione del virus, specialmente considerando la capacità dei gatti di vagare liberamente.

La mortalità estremamente alta osservata tra i gatti infetti è allarmante: il 67% dei gatti colpiti dall’influenza aviaria non sopravvive. Questo dato sottolinea l’urgente necessità di misure preventive per proteggere non solo i gatti ma anche gli esseri umani, considerando il rischio di trasmissione interspecie.

Il rischio di aviaria per gli esseri umani

Sebbene al momento il rischio di trasmissione diretta del virus dai gatti all’uomo sia ritenuto basso, gli esperti avvertono che casi isolati di trasmissione non possono essere esclusi. È quindi essenziale adottare precauzioni rigorose, specialmente per coloro che hanno contatti frequenti con gatti infetti.

Cosa fare per non ammalarsi di aviaria?

Per mitigare il rischio di contrarre o diffondere l’influenza aviaria attraverso i gatti, gli esperti raccomandano le seguenti misure preventive:

Tenere i gatti in casa : Limitare il tempo trascorso all’aperto senza supervisione può ridurre significativamente l’esposizione ai potenziali portatori del virus.

: Limitare il tempo trascorso all’aperto senza supervisione può ridurre significativamente l’esposizione ai potenziali portatori del virus. Evitare alimenti crudi : Non dare da mangiare al gatto carne cruda o latte crudo, poiché entrambi possono essere veicoli per il virus.

: Non dare da mangiare al gatto carne cruda o latte crudo, poiché entrambi possono essere veicoli per il virus. Monitoraggio della salute : Prestare attenzione a eventuali sintomi respiratori o neurologici nei gatti, poiché potrebbero indicare un’infezione da influenza aviaria.

: Prestare attenzione a eventuali sintomi respiratori o neurologici nei gatti, poiché potrebbero indicare un’infezione da influenza aviaria. Vaccinazione e preparazione: Anche se attualmente non esiste un vaccino specifico per i gatti contro l’influenza aviaria, mantenere aggiornate le proprie conoscenze sulla situazione e sulle raccomandazioni sanitarie può aiutare a prepararsi meglio a eventuali emergenze.

L’espansione dell’influenza aviaria nei gatti rappresenta una seria minaccia per la salute pubblica e per il benessere degli animali domestici. È fondamentale che i proprietari di gatti e le autorità sanitarie collaborino per implementare misure efficaci di prevenzione e controllo, riducendo così il rischio di trasmissione del virus e proteggendo sia gli animali che gli esseri umani da potenziali epidemie future.

L’attenzione e la prontezza nel gestire questa emergenza sono cruciali per limitare l’impatto devastante che l’influenza aviaria può avere sulle nostre comunità e sull’ecosistema in generale.

