Azione di bonifica e rinascita ambientale a Reggio Calabria, nuovo volto per contrada Privitera | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Ieri, il “Gruppo Micologico Culturale Aspromonte di Reggio Calabria“, guidato dal micologo Sebastiano Cutrupi, ha realizzato una significativa operazione di bonifica ambientale in contrada Privitera, nel Comune di Reggio Calabria. Questa iniziativa, volta a ripristinare e valorizzare una delle aree picnic più suggestive della zona, ha visto la partecipazione attiva di numerosi volontari e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Reggio Calabria.

L’azione di bonifica si è concentrata sulla raccolta, differenziazione e conferimento dei rifiuti presenti nell’area picnic, che è dotata di un recinto, tavoli, postazioni per la cottura dei cibi e una fontana. Grazie alla collaborazione di Ecologia Oggi SPA e dell’associazione Discovery Avventure, i rifiuti sono stati gestiti in modo efficiente, garantendo un intervento rispettoso dell’ambiente e delle normative vigenti.

L’autorizzazione per l’operazione di bonifica, rilasciata il 29 maggio 2024 con protocollo numero 1281723, ha permesso al gruppo di volontari di operare in piena regolarità, contribuendo significativamente al miglioramento della qualità dell’ambiente locale. Questa iniziativa non solo ha reso l’area picnic più fruibile e accogliente per i cittadini e i turisti, ma ha anche sottolineato l’importanza della tutela e della cura del territorio.

Reggio Calabria, le immagini del Gruppo Micologico Culturale Aspromonte che bonifica contrada Privitera

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.