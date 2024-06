Beryl è diventato un uragano di categoria 4: l’unico così forte a giugno

MeteoWeb

Beryl, il primo uragano della stagione atlantica del 2024, si è intensificato in un uragano di categoria 4 estremamente pericoloso con venti massimi sostenuti di 209km/h, mentre si dirige verso le Isole Sopravento. Beryl è ora l’uragano di categoria 4 più precoce mai registrato nell’Oceano Atlantico e l’unica tempesta di categoria 4 mai registrata nel mese di giugno. Si prevede che i venti di tempesta tropicale raggiungeranno le Isole Sopravento già questa sera o domani mattina.

La tempistica anticipata del primo uragano della stagione è insolita, dato che la data media per il primo uragano è l’11 agosto.

“Uno storm surge pericoloso per la vita aumenterà i livelli dell’acqua fino a 1,8-2,7 metri al di sopra dei normali livelli di marea sulla terraferma” vicino al punto di landfall, ha affermato il National Hurricane Center, aggiungendo che l’innalzamento di mare potrebbe portare onde grandi e distruttive vicino alla costa.

L’uragano si sta rafforzando rapidamente, aumentando di 88km/h nelle 24 ore prima di questa mattina. Il National Hurricane Center definisce l’intensificazione rapida come un aumento della velocità massima sostenuta del vento di 56km/h o più in un periodo di 24 ore.

Beryl porta con sé il rischio di forti piogge, venti distruttivi da uragano e pericolose onde e storm surge. Le precipitazioni potrebbero causare inondazioni localizzate nelle Isole Sopravento questa sera e domani, secondo l’NHC. I residenti nelle località che si trovano sotto allerta uragano devono essere preparati per impatti gravi dalla tempesta. Allerta per uragano sono in vigore per Barbados, Santa Lucia, Saint Vincent e le isole Grenadine, Grenada e Tobago.

Il primo uragano della stagione è insolitamente precoce

Beryl è l’uragano maggiore – definito come di categoria 3 o superiore – più precoce nell’Atlantico in 58 anni. La rapida intensificazione della tempesta è molto insolita in questa fase iniziale della stagione degli uragani. È raro che si formino sistemi tropicali nell’Atlantico centrale a est delle Piccole Antille a giugno, in particolare quelli forti, e solo una manciata di essi lo ha fatto, secondo i registri della NOAA.

Beryl non è solo in anticipo per questa stagione degli uragani: è ora il terzo uragano più precoce dell’Oceano Atlantico. Il più precoce è stato l’uragano Alma dell’8 giugno 1996, seguito dall’uragano Audrey, che ha raggiunto lo stato maggiore il 27 giugno 1957.

La tempesta ha già stabilito il record per l’uragano più orientale a formarsi nell’Atlantico tropicale a giugno, battendo un precedente record stabilito nel 1933.

L’Atlantico centrale e orientale tradizionalmente diventano più attivi ad agosto, in parte perché le temperature oceaniche hanno avuto il tempo di riscaldarsi e alimentare i sistemi in via di sviluppo. Quest’anno, tuttavia, il bacino atlantico ha visto temperature dell’acqua superiori alla norma e una mancanza di wind shear a causa della transizione dalla stagione di El Niño alla stagione di La Niña, entrambi fattori che alimentano lo sviluppo tropicale.

Le acque più calde nel bacino atlantico hanno dato alle tempeste tropicali e agli uragani l’opportunità di svilupparsi a un ritmo più rapido in una posizione più a est, consentendo alle tempeste di diventare più potenti e quindi più distruttive all’inizio della stagione degli uragani, che va dall’1 giugno al 30 novembre.

