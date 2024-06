Bill Gates investe miliardi di dollari nell’energia nucleare: via ai lavori per il primo impianto

MeteoWeb

Bill Gates ha detto di essere pronto a investire miliardi di dollari in un progetto di centrale nucleare di nuova generazione nel Wyoming per soddisfare le crescenti esigenze energetiche degli Stati Uniti. TerraPower LLC, una startup fondata da Gates, ha dato il via alla costruzione del suo primo reattore commerciale la scorsa settimana nel Wyoming, dove una centrale a carbone sta chiudendo, ha detto il miliardario co-fondatore di Microsoft Corp. a Face the Nation della CBS. TerraPower ha esplorato reattori più semplici ed economici dal 2008 e prevede di completare il nuovo reattore nel 2030.

“Ho messo più di un miliardo, e ne metterò altri“, ha detto Gates, la sesta persona più ricca del mondo secondo il Bloomberg Billionaires Index.

L’impianto di TerraPower, che ha il sostegno del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, doveva inizialmente essere operativo nel 2028. Ma ciò avrebbe significato fare affidamento sul combustibile proveniente dalla Russia, il che è “inaccettabile ora“, ha detto Gates al GPS Fareed Zakaria della CNN.

Il design del reattore utilizza il sodio liquido come refrigerante anziché acqua e include sale fuso che può immagazzinare calore per aumentarne la produzione. TerraPower prevede di rifornirsi di combustibile per i reattori dagli Stati Uniti e dai suoi alleati, ha detto Gates. “Il carbone è superato dal gas naturale“, ha detto Gates alla CNN. “E quindi quello che dobbiamo fare è competere efficacemente con il gas naturale“.

