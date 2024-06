MeteoWeb

Blackout di emergenza sono in corso in Ucraina, in particolare nella regione della capitale, a causa della difficile situazione del sistema energetico dopo gli ennesimi bombardamenti russi nella notte. Lo hanno appena reso noto le aziende per la fornitura di energia elettrica, citate da Rbc-Ukraine.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.