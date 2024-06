Blackout all’aeroporto di Manchester: cancellati i voli in partenza

MeteoWeb

Un blackout sta causando gravi interruzioni all’aeroporto di Manchester, il terzo scalo più trafficato del Regno Unito. Tutti i voli in partenza dai due terminal principali dell’aeroporto sono stati cancellati o hanno subito forti ritardi a seguito di una “significativa interruzione di corrente”. Lo riferiscono i media britannici.

L’energia elettrica è mancata in un’area di Manchester sud, compreso l’aeroporto, intorno all’1.30 di questa mattina. “L’elettricità è stata ripristinata, ma il guasto ha interessato sistemi importanti, tra cui l’elaborazione delle carte d’imbarco e il controllo dei bagagli”, ha aggiunto l’aeroporto, prima di annunciare la cancellazione di “tutti i voli” dai terminal 1 e 2 “fino a nuovo avviso“. Le autorità aeroportuali hanno invitato i passeggeri a non recarsi in aeroporto fino a nuovo avviso se volano dai terminal 1 e 2, ma non è ancora chiaro se i voli successivi saranno interessati.

Il funzionamento del Terminal 3, il più piccolo, è stato ripristinato, anche se funziona con ritardi. Inoltre, a causa del guasto, i bagagli potrebbero “non essere imbarcati sui voli”.

Voli dirottati

Il guasto sta interessando anche gli arrivi degli aerei e alcuni voli in arrivo sono stati dirottati su altri aeroporti. Un volo Singapore Airlines proveniente da Houston, negli Stati Uniti, è dovuto atterrare a Heathrow, a Londra, mentre un altro aereo proveniente da Singapore è stato costretto ad atterrare a Gatwick, sempre a Londra. Un volo Etihad Airways dall’aeroporto di Abu Dhabi è stato dirottato all’aeroporto di Birmingham.

Caos per i passeggeri

Il blackout ha provocato caos e disagi tra i passeggeri che si trovavano già all’interno dello scalo: code molto lunghe si sono formate per i controlli di sicurezza in quanto al momento possono imbarcarsi solo i passeggeri con i bagagli a mano.

La compagnia aerea Jet2, che opera voli dai terminal 1 e 2, ha dichiarato sul suo sito web di aver cancellato decine di voli. Ha inoltre dichiarato di non poter imbarcare i bagagli in quanto il sistema dell’aeroporto era “inutilizzabile“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.