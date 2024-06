BMW annulla contratto da 2 miliardi per celle per batterie con Northvolt

MeteoWeb

Giovedì 20 giugno, la casa automobilistica tedesca di lusso BMW ha dichiarato di aver annullato un ordine da 2 miliardi di euro con Northvolt per celle per batterie per i suoi veicoli elettrici. Lo riporta Reuters. I media tedeschi hanno riferito che la società svedese non è riuscita a consegnare in tempo un contratto di fornitura a lungo termine per celle per batterie firmato nel 2020.

“Northvolt e il BMW Group hanno deciso congiuntamente di concentrare le attività di Northvolt sull’obiettivo di sviluppare celle per batterie di prossima generazione. Il BMW Group continua ad avere un forte interesse nell’istituzione di un produttore ad alte prestazioni di celle per batterie circolari e sostenibili in Europa“, ha affermato BMW.

Northvolt non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Reuters.

