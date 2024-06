Boati avvertiti oggi in Toscana: la spiegazione dell’INGV

MeteoWeb

L’INGV commenta le segnalazioni di un “terremoto” che sarebbe avvenuto in Toscana alle 17:40 di oggi 20 giugno 2024. In un articolo pubblicato sul blog INGVterremoti, viene riportata l’immagine delle registrazioni della stazione sismica di CAIS (Isola di Capraia). “Il segnale è evidente ma non si tratta di un segnale sismico, quindi non è un terremoto”, spiegano gli esperti INGV.

“Non è immediato identificare l’origine del segnale: ad un’indagine preliminare le onde rivelano una velocità apparente (circa 400 m/s) che è molto più bassa di quella tipica di un’onda che si propaga nella crosta terrestre. In aria, le onde viaggiano alla velocità del suono, circa 340 m/s (0.34 km/s), mentre nelle rocce le velocità delle onde P sono di alcuni km/s, tipicamente 5-6 km/s nella crosta e oltre 8 km/s nel mantello. Al momento – viene spiegato – l’ipotesi più probabile è che sia un evento originato in aria”, come un boom sonico o anche un meteoroide.

