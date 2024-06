Boeing ci riprova: lancio del taxi spaziale Starliner rinviato al 5 giugno

MeteoWeb

Il prossimo tentativo di Boeing di lanciare la sua prima missione astronautica con il veicolo Starliner non avverrà prima del 5 giugno, secondo quanto comunicato dai funzionari della NASA. In una nota, l’Agenzia spaziale annunciato che NASA, Boeing e United Launch Alliance (ULA) hanno deciso di rinviare il lancio previsto per il 2 giugno e attendere la successiva finestra disponibile il 5 giugno. Il decollo è ora fissato per mercoledì 5 giugno alle 16:52 ora italiana.

“Il lancio di sabato doveva portare gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Suni Williams da e verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ma è stato annullato a causa di un problema riscontrato nel sequenziatore di lancio a terra. Il sistema non è riuscito a verificare la ridondanza necessaria del sequenziatore,” hanno scritto i funzionari della NASA in un aggiornamento. “NASA, Boeing e ULA stanno rinunciando al tentativo di lancio della Crew Flight Test domenica 2 giugno per dare al team più tempo per valutare un problema con l’equipaggiamento di supporto a terra presso Cape Canaveral,” ha aggiunto la NASA. “Le prossime opportunità di lancio disponibili sono mercoledì 5 giugno e giovedì 6 giugno“.

Lancio Starliner, stop a pochi minuti dal liftoff

Il primo lancio con equipaggio del “taxi spaziale” Starliner di Boeing è stato posticipato a non prima del 5 giugno dopo che un blocco automatico ha interrotto un tentativo di volo ieri, a pochi minuti dal decollo.

Mancavano solo 4 minuti dal liftoff della capsula Starliner di Boeing e del razzo Atlas V quando è avvenuto il blocco. Un computer del sequenziatore di lancio a terra (GLS) ha attivato l’interruzione 3 minuti e 50 secondi prima del decollo, ma la causa esatta è ancora poco chiara.

Il ritardo significa che l’equipaggio di astronauti di Starliner, Butch Wilmore e Sunita Williams, deve aspettare quasi un’altra settimana per volare. NASA, Boeing e ULA, il costruttore del razzo Atlas V, avevano l’opportunità di lanciare il volo di Starliner oggi, domenica 2 giugno, ma hanno deciso di saltare quella finestra per comprendere meglio la causa dell’interruzione automatica di ieri.

Il CEO di ULA, Tory Bruno, ha detto ai giornalisti nel briefing post-aborto che gli ingegneri sospettano che la causa possa essere una scheda computer difettosa nel sistema di sequenziamento del lancio a terra situato in un edificio alla base della rampa di lancio di Starliner. Tuttavia, il controllo di quella scheda richiede di attendere diverse ore, fino a quando le condizioni di sicurezza verranno ristabilite. “Non possiamo entrare fino a quando non avremo svuotato il razzo dal carburante, seguito dalla verifica che non ci sia idrogeno vagante dentro quell’edificio, in modo che sia sicuro per le persone essere lì,” ha detto Bruno. “E se tutto fosse semplice come sostituire una scheda, abbiamo pezzi di ricambio per tutto, e lo faremo. La testeremo, come richiesto, e poi saremo pronti per un nuovo tentativo il giorno successivo“. “Se sarà più complicato di così, o se semplicemente ci vuole più tempo per risolvere tutto,” allora le date di riserva del 5 giugno o 6 giugno dovrebbero essere considerate come possibilità. Poco dopo il briefing, i funzionari della NASA hanno annunciato che il tentativo di lancio sarebbe stato il 5 giugno.

Starliner, un percorso accidentato

Starliner, il contributo di Boeing nell’ambito di un contratto da 4,2 miliardi di dollari per il Commercial Crew Program della NASA, è stato afflitto da ritardi, sia negli ultimi anni, sia nelle ultime settimane. Un tentativo del 6 maggio è stato annullato a causa di un problema con le valvole nello stadio superiore dell’Atlas Centaur. Il contrattempo ha costretto gli operatori della missione a riportare il razzo al Vertical Integration Facility di ULA per le riparazioni.

Anche il conto alla rovescia di ieri non è stato primo di difficoltà. La comunicazione delle valvole con i sistemi a terra di Atlas V è stata temporaneamente persa circa due ore prima del decollo previsto, e, man mano che il conto alla rovescia procedeva verso il decollo, Wilmore ha segnalato una spia di avviso del ventilatore nella sua tuta spaziale a meno di 11 minuti dal lancio. Entrambi i problemi sono stati risolti in tempo per il tentativo di lancio.

Dopo il 5 giugno, Starliner ha anche un’ultima data di riserva il 6 giugno: in caso di mancato lancio, successivamente ULA e Boeing dovranno interrompere le operazioni per circa 10 giorni per sostituire le batterie del veicolo, secondo quanto riferito dai funzionari di Boeing.

