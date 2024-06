Bologna, partorisce in strada assistita dalla Polfer

MeteoWeb

Ha partorito in strada una bellissima bambina grazie al tempestivo intervento di due agenti della Polizia Ferroviaria di Bologna. Gli agenti, impegnati in un pattugliamento all’interno dello scalo ferroviario, hanno ricevuto dal Centro Operativo Compartimentale la segnalazione di una donna in procinto di partorire in via Barozzi, nei pressi dell’ingresso est della stazione di Bologna Centrale. Al loro arrivo sul posto, la donna, in avanzato stato di travaglio, in pochi minuti ha dato alla luce una bambina. Mamma e figlia, entrambe in buone condizioni, sono state prese in cura dai sanitari del 118 che le hanno accompagnate in ambulanza all’Ospedale Maggiore.

