Boom di virus respiratori fuori stagione: ancora 150mila casi a settimana

MeteoWeb

In un’inaspettata ondata di virus respiratori, questa primavera si distingue per una frequenza senza precedenti di sindromi simil-influenzali, lasciando in bilico la stagione estiva e preoccupando gli esperti di sanità pubblica. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos Salute, Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano, la curva di contagio si abbassa in modo estremamente lento, segnando un’eccezione rispetto agli anni precedenti.

I virus respiratori diffusi

Nonostante la conclusione della sorveglianza RespiVirNet curata dall’Istituto Superiore di Sanità un mese fa, i dati restano allarmanti. “Ancora possiamo stimare almeno 150-200mila casi nell’ultima settimana e dobbiamo aspettarcene almeno 100-150mila nelle settimane a venire“, sottolinea l’esperto. Questo scenario solleva interrogativi sulle cause di questa persistente diffusione dei virus respiratori e sulle misure necessarie per contrastarla efficacemente.

I virus responsabili delle sindromi simil-influenzali in circolazione sono guidati dal rhinovirus, attualmente in vetta alla lista dei virus respiratori più diffusi in Italia. Seguono nell’ordine il virus parainfluenzale, gli enterovirus, gli adenovirus e il metapneumovirus, secondo quanto afferma Pregliasco. Nonostante il progressivo declino dei casi di Covid-19, alcuni focolai del virus Sars-CoV-2 persistono, contribuendo alla complessità della situazione sanitaria attuale.

Questa sorprendente tenacia dei virus respiratori fuori stagione solleva interrogativi su come le variazioni climatiche e altri fattori ambientali possano influenzare la diffusione delle malattie infettive e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e controllo per proteggere la salute pubblica. Con l’arrivo dell’estate, la sfida per le autorità sanitarie sarà garantire una risposta efficace a questa emergenza sanitaria in evoluzione, garantendo al contempo un’adeguata assistenza ai pazienti e un sostegno alla comunità nel suo complesso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.