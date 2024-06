Boom turismo a luglio in Italia: milioni di visitatori

MeteoWeb

Un luglio da record si prospetta non solo per il caldo estivo, ma anche per l’affluenza turistica in Italia. Secondo le previsioni dell’Istituto Demoskopika, riportate in anteprima dall’ANSA, il prossimo mese vedrà un notevole incremento dei flussi turistici: sono attesi 18,2 milioni di arrivi e 75,6 milioni di presenze, con una crescita dell’1,5% e dell’1,0% rispettivamente rispetto a luglio 2023.

Il turismo in Italia

Particolarmente significativo è l’aumento dei turisti stranieri, che rappresenteranno quasi 10 milioni di arrivi (+3,6%) e 38,8 milioni di presenze (+2,0%). Questo aumento porta la quota degli stranieri al 54,8% del totale degli arrivi previsti. La spesa turistica complessiva dovrebbe raggiungere i 17,9 miliardi di euro, segnando un incremento del 3,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il rapporto previsionale “Tourism Forecast Summer July 2024” dell’Istituto Demoskopika stima un incremento di 263 mila arrivi e 755 mila presenze rispetto a luglio 2023. Raffaele Rio, presidente di Demoskopika, sottolinea che uno scenario proattivo potrebbe ulteriormente alzare queste cifre, portando a circa 19,3 milioni di arrivi e 78,6 milioni di presenze, con un aumento del 7,2% e del 5,0% rispettivamente.

Anche confrontando i dati con l’anno record 2019, si prevede una crescita degli arrivi del 4,8% e dei pernottamenti dell’1,3%, segno di una ripresa robusta del settore turistico italiano.

“Le nostre previsioni confermano una tendenza di crescita continua per il turismo nel nostro Paese, specialmente per quanto riguarda il mese di luglio. Rileviamo che il livello di internazionalizzazione degli arrivi e delle presenze potrebbe raggiungere i livelli più alti dal 2010“, ha spiegato Rio.

Rio ha inoltre annunciato la creazione di “Appeal“, un think tank innovativo dedicato alla promozione di politiche strategiche per il rafforzamento del turismo italiano. Questo nuovo progetto mira a formare un’alleanza di stakeholder per sviluppare proposte concrete in ambiti chiave come la sostenibilità ambientale, l’innovazione, la formazione, la promozione internazionale e la struttura istituzionale. L’obiettivo finale è favorire uno sviluppo turistico sostenibile e di alta qualità.

Con queste previsioni ottimistiche e iniziative strategiche, l’Italia si prepara a un’estate di grande affluenza turistica, confermandosi come una delle destinazioni più ambite a livello mondiale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.