Brigata Garibaldi: VFI pronti al battesimo del fuoco dopo intensivo addestramento

Nelle ultime settimane, la Brigata bersaglieri “Garibaldi” ha visto i suoi Volontari in Ferma Iniziale (VFI) impegnati in un ciclo di addestramento intensivo, volto a prepararli per le future sfide operative. Queste attività addestrative, condotte dai bersaglieri e dai guastatori della Brigata, rappresentano una tappa cruciale nel percorso formativo di questi giovani militari, conferendo loro le competenze tecniche e professionali necessarie per affrontare con successo le missioni che verranno loro assegnate.

I VFI del 21° Reggimento Genio Guastatori

Arrivati a Caserta lo scorso gennaio, i VFI del 21° Reggimento Genio Guastatori hanno recentemente completato l’esercitazione “Smart Salamandra 24”, un’attività di addestramento svolta lungo il fiume Volturno che ha messo alla prova le loro capacità di specialità, acquaticità e navigazione. Durante quattro giorni di operazioni continuative, questi giovani militari hanno perfezionato le loro abilità eseguendo ricognizioni fluviali e predisponendo demolizioni di ponti a bordo di natanti del genio. Inoltre, hanno ricevuto una formazione approfondita sulle procedure di sicurezza in caso di ribaltamento in acqua, garantendo così un elevato livello di preparazione e sicurezza durante le operazioni future.

Parallelamente, i bersaglieri dell’8° Reggimento hanno portato a termine un ciclo di esercitazioni multidisciplinari svolte nelle aree addestrative delle “Termopili” di Caserta Vecchia e sugli altipiani del Monte Tifata. Questo addestramento ha permesso ai VFI di consolidare le competenze fondamentali necessarie per diventare bersaglieri dell’Esercito. Le attività comprendevano il pattugliamento diurno e notturno, il maneggio delle armi e il tiro, la protezione individuale, le trasmissioni e la difesa dalla minaccia CBRN (chimica, biologica, radiologica e nucleare). Queste esercitazioni hanno fornito ai VFI una preparazione completa, garantendo che siano pronti a operare in una varietà di scenari e condizioni.

Le esercitazioni condotte dal 21° Reggimento Genio Guastatori e dall’8° Reggimento Bersaglieri rappresentano un insieme di opportunità formative che sono fondamentali per lo sviluppo delle competenze operative dei VFI della Brigata bersaglieri “Garibaldi”. Queste attività non solo rafforzano le capacità tecniche dei giovani militari, ma promuovono anche lo spirito di squadra e la resilienza, elementi essenziali per il successo nelle operazioni sul campo. La preparazione rigorosa e multidisciplinare ricevuta durante queste esercitazioni consentirà ai VFI di affrontare con fiducia e competenza le missioni future, assicurando che siano pronti all’impiego operativo e in grado di contribuire efficacemente alle operazioni dell’Esercito.

