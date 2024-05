Buongiorno e Buon 1° Giugno 2024! Tante immagini nuove, frasi e proverbi

MeteoWeb

Buongiorno e Buon 1° Giugno 2024! Inizia oggi il primo mese dell’estate nell’emisfero boreale, caratterizzato da giornate lunghe e soleggiate. Le temperature aumentano, invitando a trascorrere più tempo all’aperto, sia al mare che in montagna. È il mese delle vacanze scolastiche e delle prime ferie estive, momento ideale per viaggiare e scoprire nuove destinazioni. La natura è al suo massimo splendore, con fioriture abbondanti e frutti maturi. Eventi e festività, come il solstizio d’estate e la Festa della Repubblica, arricchiscono il mese di momenti di celebrazione e convivialità.

Buongiorno e buon 1° giugno! Che questo mese porti gioia e serenità.

Un luminoso buongiorno e buon 1° giugno! Che l’estate inizi con tanta felicità.

Buongiorno e buon 1° giugno! Che questo nuovo mese sia pieno di successi.

Da cosa deriva il nome del mese

Il nome deriva dalla dea Giunone, moglie di Giove.

Conta 30 giorni ed è il primo mese dell’estate nell’emisfero boreale e il primo dell’inverno nell’emisfero australe. Viene anche chiamato “Mese del Sole” in quanto è proprio a Giugno che si verifica il solstizio d’estate: l’asse terrestre presenta un’inclinazione tale da garantire la massima durata di luce nell’arco di un giorno. Tra le Festività del mese ricordiamo che il 2 Giugno è la Festa della Repubblica.

Proverbi e detti popolari più famosi

Gennaio zappatore, febbraio potatore, marzo amoroso, aprile carciofaio, maggio ciliegiaio, giugno fruttaio, luglio agrestaio, agosto pescaio, settembre ficaio, ottobre mostaio, novembre vinaio, dicembre favaio.

Giugno la falce in pugno.

In giugno, in bene o in male, c’è sempre un temporale.

Giugno ha tesori in pugno: raccolti e promozioni, nozze e delusioni.

Tra maggio e giugno fa il buon fungo.

Chi semina in ottobre miete in giugno.

Se marzo non marzeggia, giugno non festeggia (oppure april mal pensa)

Giugno ciliegie a pugno.

Marzo tinge, april dipinge, maggio fa le belle donne, e giugno fa le brutte carogne.

Acqua di giugno rovina il mugnaio.

Per San Vittorino, ciliege a quattrino.

Per San Barnaba, l’uva viene e il fiore va.

Quando piove per San Vito, il raccolto dell’uva va fallito.

A San Vito il castagno è incardito.

Per San Vito il merlo becca moglie e marito.

Per San Paolino c’è il grano e manca il vino.

La vigilia di San Giovanni, piove tutti gli anni.

La notte di san Giovanni, entra il mosto nel chicco.

La notte di san Giovanni, ogni erba nasconde inganni.

Per San Giovanni, si svellon le cipolle e gli agli.

San Giovanni mietitore, San Pietro legatore.

Per San Pietro o paglia o fieno.

Trenta dì ha novembre, april, giugno e settembre; di ventotto ce n’è uno tutti gli altri n’han trentuno.

