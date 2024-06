Bus alimentati a biodiesel: “Atm Messina prima azienda di traporto pubblico in Sicilia ad usare carburante green”

MeteoWeb

Atm SpA è la prima azienda di TPL a capitale interamente pubblico in tutta la Sicilia a sperimentare sulla propria flotta bus il biodiesel, carburante interamente ottenuto da fonti rinnovabili. Con questa iniziativa, l’Azienda Trasporti di Messina intende continuare a contribuire concretamente alla riduzione delle emissioni di monossido e di diossido di carbonio, a conferma della propria vocazione green.

“È un primato di cui andiamo fieri” dichiara il sindaco Federico Basile, che aggiunge: “Sin dal 2018 il Comune di Messina promuove, con azioni concrete, una mobilità sostenibile, con l’obiettivo preciso di rendere la nostra città sempre più a misura d’uomo. Il percorso avviato dall’Amministrazione De Luca e proseguito dall’attuale Amministrazione raccoglie peraltro i consensi dei cittadini, come dimostra anche l’indagine della Commissione europea ed Istat sulla qualità della vita, in cui Messina registra un trend positivo relativamente agli ultimi 5 anni”. “Atm SpA si conferma azienda innovativa e attenta alle tematiche ambientali, in linea con gli obiettivi del Comune di Messina”, commenta il vicesindaco Salvatore Mondello. “La nostra idea di città – sottolinea Mondello – è ormai chiara a tutti e la sostenibilità della mobilità e dei servizi connessi è al centro del nostro progetto. Questa ulteriore iniziativa dell’Azienda Trasporti è particolarmente lodevole e voglio fare un plauso all’intero management aziendale”.

“Atm SpA – spiega il presidente Giuseppe Campagna – prosegue sulla strada della sostenibilità ambientale, già avviata a partire dal 2020 tramite l’acquisto di 45 bus con tecnologia Mild Hybrid, Full Hybrid e Full Electric, già nella disponibilità dell’Azienda, ed ulteriori 78 già acquistati ed in consegna durante il triennio 2024-2026. Anche i servizi di infomobilità erogati da Atm Spa – ricorda Campagna – hanno una forte matrice ecologica, in quanto le pensiline di fermata smart e le paline intelligenti installate nel territorio comunale sono alimentate ad energia solare”.

“L’attuale Management dell’Azienda Trasporti – conclude il Presidente – lavora ogni giorno per rafforzare l’identità green della società e contribuire ad abbassare i livelli di inquinamento ambientale in città, in totale sinergia con il Comune di Messina”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.