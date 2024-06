Montagna: cade in un canale in Valzoldana, grave escursionista

MeteoWeb

Un’escursionista canadese di 32 anni è ricoverata in gravi condizioni per trauma cranico all’ospedale di Treviso, dopo essere caduta per oltre trenta metri in un canale sullo Spiz di Mezzodì nella Valle di Zoldo (Belluno). Soccorsa dal compagno, è poi intervenuto il Soccorso Alpino che l’ha recuperata con l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore a 1.500 metri di quota per trasportarla poi a Treviso.

