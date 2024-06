Cade per 100 metri in un canalone, escursionista ferito sul monte Dolada

MeteoWeb

Un escursionista di 29 anni di Belluno è caduto per oltre 100 metri in un canale, mentre con due amici scendeva dal monte Dolada, nella zona dell’Alpago, in provincia di Belluno. Giunta alle 11 la chiamata al 118, appena la nebbia lo ha permesso, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha sbarcato con un verricello il tecnico di elisoccorso e il medico che hanno prestato le prime cure al giovane, raggiunto nel frattempo da uno dei due amici che erano con lui, mentre il terzo è rimasto bloccato sulla Forcella di Col Brustolà. L’infortunato, che ha riportato un trauma a una gamba, è stato elitrasportato all’ospedale di Belluno, mentre una squadra di soccorritori a terra, a piedi andava a recuperare il terzo uomo rimasto bloccato sulla Forcella.

