Caldo Grecia, turista tedesco morto a Creta: è la sesta vittima

Un escursionista tedesco è stato trovato morto sull’isola di Creta. Si tratta della sesta vittima tra i turisti a causa del caldo in Grecia a giugno. L’uomo era stato dichiarato disperso domenica 23 giugno ed è stato ritrovato vicino a un burrone nel sud dell’isola, hanno dichiarato i Vigili del Fuoco in un comunicato. L’Athens News Agency, l’agenzia di stampa statale greca, ha dichiarato che l’area in cui è stato ritrovato il 68enne era talmente inaccessibile da non poter essere raggiunta da un elicottero e il corpo è stato spostato dai soccorritori a piedi.

Si tratta del sesto decesso questo mese tra i visitatori stranieri di Creta e di altre popolari destinazioni insulari greche, dopo la morte del presentatore televisivo della BBC Michael Mosley, il cui corpo è stato ritrovato sull’isola di Symi il 9 giugno.

Un uomo belga di 80 anni era stato trovato morto vicino all’antica città di Lato, nella parte orientale di Creta, pochi giorni dopo. Un olandese di 74 anni è stato trovato morto sull’isola di Samos il 15 giugno, seguito da un americano di 55 anni vicino all’isola di Corfù il giorno successivo. Inoltre, due donne francesi di 73 e 64 anni sono scomparse sull’isola di Sikinos da più di una settimana, mentre un uomo americano di 59 anni in visita all’isola di Amorgos risulta irreperibile dall’11 giugno.

Questo mese, le autorità sanitarie greche hanno lanciato un allarme sul rischio di esposizione al calore, sconsigliando di stare all’aperto nelle ore più calde della giornata.

